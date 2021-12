Boudry veut sécuriser le versant Marfaux

Cette situation nécessite la mise en place de mesures de protection. Le crédit débloqué lundi soir sera utilisé pour mieux comprendre encore la géologie des lieux et la vitesse à laquelle s’effondre le versant Marfaux. Les informations récoltées permettront ensuite de déterminer quelle est la meilleure solution pour stabiliser la zone.

Le coût des travaux est devisé entre 1 million et 1 million et demi de francs, selon Luigi d’Andrea. La Confédération et le Canton devraient subventionner le projet à hauteur de 35 % chacun. /sbe