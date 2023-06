Plus de 125 films projetés au NIFFF

Le NIFFF veut faire encore mieux qu’en 2022. La 22e édition du festival fantastique se tient du 30 juin au 8 juillet à Neuchâtel et vise à dépasser le record de 50’000 spectateurs atteint l’an dernier. Et pour y arriver, le NIFFF va proposer 126 œuvres durant les 9 jours du festival avec pas moins de 8 premières mondiales. Pour arriver à ce choix final, les programmateurs ont visionné pas moins de 1500 longs et courts métrages.





Une présidente du jury surprenante

La compétition internationale mettra aux prises 14 films avec de l’horreur, des thrillers, de la science-fiction et même un long-métrage d’animation, le tout sous l’œil du jury présidé par la réalisatrice Josiane Balasko. La présence de la Française, connue principalement pour ses rôles avec la troupe du Splendid dans Les Bronzés ou Le Père Noël est une ordure, paraît au premier abord surprenante dans un festival du film fantastique. Toutefois, selon le directeur du NIFFF, Pierre-Yves Walder, cette dernière est une férue de science-fiction et a même rédigé récemment un recueil de nouvelles fantastiques. Avec cette présence peu commune, le festival souhaite aussi « inviter des personnalités qu’on n’attendrait pas sur ce terrain-là », rajoute Pierre-Yves Walder.