Perturbations des lignes de bus en vue du défilé de la grève féministe

Certains usagers des transports publics sont invités à limiter ou anticiper leurs déplacements mercredi dès 18h, jusque dans la soirée, en raison du défilé de la grève féministe à Neuchâtel. Les bus des lignes 101, 102, 107 et 421 seront totalement arrêtés lorsque le défilé empruntera leur itinéraire, selon un communiqué des Transports publics neuchâtelois (TransN).



La ligne 101 sera divisée en deux tronçons : Place Pury – Cormondrèche – Place Pury et Lycée Denis-de-Rougemont – Marin – Lycée Denis-de-Rougemont. Le tronçon entre la Place Pury et le Lycée Denis-de-Rougemont ne sera pas desservi. La ligne 102 sera également scindée en deux tronçons : Place Pury – Serrières et Place Pury – Temple des Valangines. Quant à la ligne 121, elle sera interrompue dans les deux directions.



Les lignes 106, 109 et 421 seront déviées par le tunnel de Prébarreau et la rue des Bercles. Une navette sera mise en place au départ de la Place Pury à destination de la gare, via le tunnel de Prébarreau et la rue des Bercles, afin de limiter les conséquences pour les usagers des transports publics.



Les retards engendrés ne permettront pas aux bus d’assurer les correspondances et les temps de parcours seront allongés, même après la fin du défilé. La situation devrait se résorber au fil de la soirée. /comm-mma