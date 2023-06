Deux spectacles et un adieu pour les 35 ans de Sun Star Dance

35 ans d’histoire

Aujourd’hui, l’école Sun Star Dance compte 180 élèves, une dizaine de professeurs et propose plus de 55 cours par semaine. Si sa spécialité est le modern jazz, elle permet à ses élèves de se former à une grande variété de styles allant du classique au flamenco en passant par le contemporain. L’école se distingue également grâce au centre régional de performance développé il y a deux ans. Il permet une formation préprofessionnelle pour les jeunes qui ont envie de devenir des professionnels de la danse. Cela leur permet de suivre des cours avec d’autres écoles dans le domaine des arts vivants.

Au moment de la fondation de son école, Béatrice Antille explique qu’elle avait à cœur de donner leur chance à des enfants qui n’étaient pas forcément issus de milieux favorisés. « J’ai toujours voulu aider les enfants à rêver et à réaliser leurs rêves », confie la future retraitée.

Certains élèves ont pu, par la suite, développer une carrière professionnelle à l’étranger et certains d’entre eux seront d’ailleurs de retour à l’occasion du spectacle des 35 ans. Un geste qui a beaucoup touché Béatrice Antille qui partagera même la scène avec l’un d’eux le temps d’une chorégraphie.