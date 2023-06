De l’eau plus propre à La Chaux-de-Fonds

L’eau est pompée à la sortie de la STEP pour être traitée avec du charbon actif et filtrée à travers du sable et de l’anthracite avant d’être rendue à la nature. Ce traitement permet également d’améliorer l’élimination de polluants dits classiques comme le carbone ou le phosphore.

Le coût de ce traitement au charbon actif est d’environ 330’000 francs par an. Il est en grande partie compensé par l’exonération de la taxe des micropolluants.





Dégrillage

Entre 2018 et 2022, la STEP de La Chaux-de-Fonds a traité six millions de m3 d’eau par année. En cas de pluies, toutes les eaux ne peuvent pas être entièrement nettoyées. Deux millions de m3 par année ne subissaient qu’un prétraitement, permettant de retenir une partie des boues par décantation et des déchets par dégrillage (fait de retenir les déchets grossiers, par exemple les lingettes). Avec les anciennes installations, d’une capacité de 2m3 par seconde, 9% des eaux non traitées ne parvenaient pas à être filtrées.

En 2020, le Conseil général a donné son aval à un crédit de 2,7 millions de francs (dont 1,9 million à la charge de la Ville) pour modifier le bassin de rétention des eaux pluviales, augmenter la capacité de dégrillage et diminuer les déchets déversés directement dans la Ronde lors d’épisode pluvieux.

Le nouvel ouvrage, construit entre mai et novembre 2022, permet de dégriller quatre fois plus les eaux qui ne transitent pas par la STEP. Ainsi, le volume déversé dans la Ronde sans dégrillage est ramené à moins de 1% du débit des eaux non traitées. Cela représente environ un événement de pluie par année.

Cette nouvelle installation est l’une des plus grandes de Suisse.

L’eau au sortir de la STEP de La Chaux-de-Fonds est donc visiblement et invisiblement plus propre.