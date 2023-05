Les apprentis font découvrir les secrets de la forêt

Ces derniers vont proposer plusieurs postes lors de la manifestation et les participants pourront notamment s’initier au maniement de la tronçonneuse, mais aussi de la hache et du passepartout pour une taille à l’ancienne. Des rudiments de sylviculture et d’affutage seront aussi distillés.





Mettre fin aux clichés



Cette participation vise à mettre en avant un métier « dur, mais passionnant », selon les apprentis. Le but est aussi de bousculer les clichés que le grand public se fait au sujet de la profession et démontrer que les débouchés au sein de la branche forestière sont nombreux.