175e : une Marche du 1er mars de tous les records pour Neuchâtel

1200 assiettes du terroir

Une grande fête populaire était organisée pour l’occasion sur le parking de Pré Raguel à La Vue-des-Alpes, où une tente avait été dressée pour accueillir 1200 personnes préinscrites. S’il fallait avoir un peu de patience pour se faire servir, les marcheurs-gourmands du jour avaient le sourire, à l’image de Dominique, habillée d’un bonnet et d’une écharpe aux couleurs neuchâteloises : « On vient chaque année faire la marche et on aime beaucoup l’ambiance ! L’organisation et ce qui est mis en place, c’est cool ! »

Quelque 1200 assiettes à servir ? Pas de quoi inquiéter les producteurs du terroir qui s’affairaient derrière leurs comptoirs. « On a deux associations professionnelles qui sont présentes aujourd’hui à La Vue-des-Alpes. Les artisans-boulangers et la Société des maîtres bouchers. Trois producteurs de saucissons neuchâtelois IGP sont présents. », explique Bernard Perroud, boucher à La Chaux-de-Fonds. « Tout se passe super bien, il y a une bonne ambiance, les gens sont souriants et détendus. » ajoute-il. Les participants ont pu déguster une soupe, quelques morceaux de saucissons neuchâtelois et du gâteau à la crème en dessert, avant peut-être, pour les plus réchauffés, d'amorcer la descente vers La Chaux-de-Fonds ou Neuchâtel. /lre