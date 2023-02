L’addiction aux écrans frappe particulièrement les plus jeunes

L'addiction aux écrans peut s'installer de différentes façons. Parmi les facteurs déclenchants chez les plus jeunes, on retrouve notamment l’insomnie, le manque de projet de vie ou encore l’isolement social. L’usage excessif des écrans peut donc avoir de fortes implications dans le cadre de vie d’une personne. Addiction Neuchâtel tente donc d’alerter sur les usages et dérives des activités en ligne. L’association neuchâteloise insiste : une situation professionnelle ou scolaire qui change brutalement doit notamment permettre à l’entourage de tirer la sonnette d’alarme.