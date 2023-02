Importants travaux annoncés au carrefour des Bercles

Perturbations à prévoir au carrefour Terreaux-Bercles au centre-ville de Neuchâtel. La Ville et les TransN ont annoncé ce mercredi qu’un chaînon manquant sur la ligne de contact des bus sera ajouté à la rue des Bercles. Cela permettra aux transports publics d’y circuler sans devoir quitter la ligne d’alimentation et ainsi ne pas utiliser leur moteur thermique, expliquent les autorités. Au long terme, ce changement devrait aussi éviter au bus de prendre du retard le samedi. Les bus de la ligne 101 circulent dans cette rue depuis 2019, uniquement les samedis, pour contourner et permettre à la zone piétonne d’être plus fluide et d’accueillir le marché.





Week-end de Pâques chargé

Le chantier commencera fin février et se terminera fin avril avec une parenthèse nocturne à la mi-mars. Le week-end de Pâques du 7 au 10 avril, le carrefour sera complètement fermé pour permettre quatre jours de travaux intensifs. « L’opération aura un impact sur la circulation du fait de la fermeture exceptionnelle des rues des Bercles (sauf accès riverain-e-s) et de la Boine (sauf accès ligne 102 et riverain-e-s) », expliquent les autorités. Le 8 avril le marché sera ainsi déplacé à la place du port. /comm-cro