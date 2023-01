Radios de l’Arc jurassien : durée d’écoute en progression

Les trois quarts de la population suisse écoutent la radio en direct. Au second semestre 2022, lors d’un jour moyen, ce média a touché 75% des plus de 15 ans. C’est ce qui ressort des données d’audience du second semestre 2022, collectées par la fondation Mediapulse.

RJB, RFJ et RTN peuvent aussi avoir le sourire. Les radios du groupe BNJ ont été écoutées près de 70 minutes par jour lors du second semestre 2022, selon les chiffres publiés ce mercredi. C’est une progression d’environ 7 minutes en comparaison annuelle. Le groupe BNJ enregistre aussi la part de marché – 6,5% – la plus importante parmi les radios privées. Un chiffre là aussi en progression, en l’occurrence de 0,7 point.

Lors de ce même second semestre, les radios de l’Arc jurassien ont rassemblé quotidiennement un peu plus de 130'000 auditeurs. C’est certes un recul de 5'000 auditeurs en comparaison annuelle, mais une nette progression en comparaison du premier semestre 2022.

A noter que GRRIF, la petite sœur des radios de l’Arc jurassien, regroupe pour sa part environ 25'000 auditeurs au quotidien. Des chiffres similaires à ceux du second semestre 2021. Enfin, les chiffres de RTS La Première sont toujours en recul significatif. De 474'000 au deuxième semestre 2021, le premier programme du service public romand est tombé à 438'000 auditeurs. /comm-aju