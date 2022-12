Bernard Challandes mise une petite pièce sur l’Argentine

Qui de la France ou de l’Argentine accrochera une troisième étoile sur son maillot dimanche ? Les Bleus ont mis fin au rêve marocain mercredi soir au Qatar. Ils ont battu les Lions de l'Atlas sur le score de 2-0 et défendront leur titre dimanche dès 16h contre l'Argentine de Lionel Messi. Bernard Challandes a loué jeudi dans La Matinale RTN l’efficacité de l’équipe de France. « Elle a un collectif qui est très fort et des individualités capables de faire la différence ». Il a aussi relevé que le Maroc « a montré qu’il n’était pas là par hasard ». Pour la finale de dimanche, l’entraineur neuchâtelois mise une petite pièce sur l’Argentine pour sa solidité défensive et ne s’attend pas à une pluie de buts.