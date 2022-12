Raphaël Nuzzolo : « C’était incroyable, on a vécu un moment historique »

« Un match incroyable avec les deux meilleurs joueurs de la compétition - et du monde certainement - qui se sont livrés un duel incroyable ». Raphaël Nuzzolo ne cachait pas son enthousiasme au moment de débriefer la finale de la Coupe du monde entre l’Argentine et la France. L’Albiceleste a été sacrée au terme d’une finale palpitante qui s’est conclue sur le score de 3-3 après les prolongations. Lionel Messi et les siens se sont finalement imposés après la séance de tirs au but. Le joueur de Neuchâtel Xamax était dans les studios de RTN pour analyser cette partie et nous livrer son regard sur cette Coupe du monde « qu’il a apprécié ».