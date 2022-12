Tous les moyens de transport en un clic

TransN propose depuis dimanche un nouvel outil informatique à sa clientèle. A l’occasion de l’entrée en vigueur du nouvel horaire, l’entreprise de transport neuchâteloise a mis en ligne un nouveau calculateur d’itinéraire. Il est disponible sur son site et sur son application pour smartphone. L’usager précise son point de départ et sa destination, comme c’était le cas jusqu’ici, mais les résultats obtenus sont bien plus larges qu’auparavant. Comme l’explique Yaëlle Frangeul, responsable marketing à TransN, ils ne se contentent pas de fournir les horaires d’un arrêt de bus à un autre, mais calculent le trajet du point de départ à la destination, pour de nombreux moyens de transport disponibles.