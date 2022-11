Une centaine d’arbres abattus suite à la canicule

Les arbres aussi souffrent de la canicule et du manque d’eau. Dans le canton de Neuchâtel, la forêt a subi de grosses chaleurs de l’été autant que les humains. À certains endroits, il faut désormais couper pour éviter les accidents. C’est le cas sur la route de la Tourne, entre Montmollin et Les Grattes. Pendant toute cette semaine, le tronçon est fermé entre 8h30 et 16h30 afin de permettre aux ouvriers de réaliser des travaux d’urgence. Une centaine d’arbres ont été sélectionnés en raison de leur fragilité : des sapins blancs ont dépéri, et leurs cimes ont commencé à sécher. Un phénomène qui se retrouve aussi sur les hêtres. Certains épicéas sont devenus les victimes de bostryches, toujours en raison des chaleurs estivales.