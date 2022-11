Fermeture sur la route de la Tourne

La route cantonale 170 qui relie Montmollin aux Grattes sera interdite au trafic du lundi 14 au vendredi 18 novembre, entre 8h30 et 16h30. Une fermeture qui sera valable entre le carrefour de L’Engolieu et celui des Grattes. L’Etat de Neuchâtel l’a annoncé vendredi matin dans un communiqué. Des travaux d’entretien de la forêt en amont de la route doivent être menés en urgence. Les fortes chaleurs de cet été ont affecté de nombreux arbres, et causé une forte mortalité, en particulier des sapins blancs, qui doivent être sécurisés ou abattus. Pendant les travaux, les transports publics vont continuer à circuler selon l’horaire habituel. /comm-jhi