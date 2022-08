Les forêts neuchâteloises ont soif

La forêt a chaud et soif, mais elle résiste. Au niveau individuel, les arbres les plus affaiblis peuvent essuyer des attaques de bostryches, mais la situation est loin d’être dramatique selon Marc Balmer. Il est ingénieur forestier responsable notamment de la santé et de la protection des forêts du canton.

Depuis le début de la belle saison, les précipitations sont rares, trop rares. À titre d’exemple, les quelque six millimètres tombés le 6 août dernier sur la forêt de Chaumont sont loin d’être suffisants. En dessous de dix millimètres, l’eau n’arrive pas à traverser la canopée pour atteindre le sol et l’irriguer. Malgré le gros déficit hydrique de ces derniers mois, Marc Balmer reste optimiste :