Regards croisés sur la région des trois lacs

Se poser à un endroit et laisser la nature venir. La première exposition de l’association Regards croisés s’est ouverte vendredi au Mycorama à Cernier. Neuf photographes amateurs ont promené leur objectif dans la région des trois lacs pour immortaliser paysages et faunes. Le fruit de leur travail est à découvrir jusqu’au 13 décembre.

Plus qu’une exposition photo, la manifestation veut sensibiliser le public à l’importance et à la beauté de la nature. Les visiteurs pourront également découvrir le matériel nécessaire pour un affût. Pour immortaliser une hermine ou un chevreuil, capter au juste moment un paysage brumeux au lever du soleil, il faut se fondre dans l’environnement et faire preuve de patience, explique Robert Paillard, président de Regards croisés :