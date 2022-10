5 ans après #MeToo : le nouveau visage du militantisme féministe

Des voix portées par les réseaux sociaux

Pour rappel, le 5 octobre 2017, un article du New York Times révélait de nombreuses accusations de violences sexuelles par le producteur américain Harvey Weinstein. A la suite de ces accusations, le 15 octobre, l’actrice Alyssa Milano publie un message encourageant les victimes de violences à témoigner en reprenant l’expression « #MeToo ». Depuis, ce mouvement de libération de la parole a donné lieu à des centaines de milliers de témoignages. « C’est un mouvement social qui a transformé nos relations entre hommes et femmes, qui a redéfini les règles du jeu autour de la séduction et de la sexualité », estime Marianne Ebel.

Mais certaines voix ont néanmoins été oubliées dans le mouvement #MeToo, selon la militante : « Cela a ouvert un espace mais les violences que subissent les femmes migrantes, par exemple, on en entend très peu parler. » D’ailleurs, Marianne Ebel rappelle qu’en 2006 déjà une femme afro-américaine avait lancé le tout premier #MeToo. Le hashtag n’avait alors pas rencontré le succès qu’on lui a connu en 2017.