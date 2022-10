Parc des Quatre Bornes : Groupe E renonce à une éolienne sur territoire bernois

La société des Quatre Bornes et son partenaire Groupe E Greenwatt renoncent à une éolienne sur les sept prévues initialement sur territoire bernois. Cette décision fait suite à la séance de conciliation qui s’est déroulée le 23 août. Du côté neuchâtelois, trois éoliennes sont toujours envisagées.

« La suppression de l’éolienne E10 réduira la production du parc d’environ 7 GWh/an, soit la consommation électrique annuelle d’environ 5000 personnes », ont indiqué mercredi les deux partenaires. « Bien que son emplacement respectait les exigences légales, sa suppression permettra notamment d’augmenter de plus de 400 mètres la distance entre la première éolienne et les surfaces de haut et bas-marais des Pontins, site reconnu d’importance nationale », ont-ils ajouté.

Cette suppression ne remet en question ni la rentabilité du parc, ni la volonté de construire les neuf autres éoliennes, ont précisé Groupe E Greenwatt et la société des Quatre Bornes, fondée par 23 agriculteurs.





Votation prochaine

Initialement, le projet comprenait sept éoliennes sur la commune de Sonvilier et trois sur le territoire de la commune de Val-de-Ruz, avec une production estimée à 70GWh/an, soit 85% de la consommation des deux communes.

Par votation du 27 septembre 2020, les citoyens de Sonvilier ont refusé le projet par seulement quatre voix d’écart, lequel a par conséquent été mis en attente pour la partie bernoise du parc. Motivée par le contexte énergétique et la volonté de sécuriser l’approvisionnement électrique de notre pays, une initiative citoyenne a vu le jour en janvier, demandant que les citoyens de Sonvilier votent une nouvelle fois sur le parc éolien.

Le plan de quartier, valant permis de construire a alors été remis à l’enquête publique, les oppositions initiales restant valables. « La votation aura prochainement lieu », peut-on lire dans le communiqué.





Recours au Tribunal cantonal

Quant à la partie neuchâteloise du parc éolien, « la procédure est en cours pour les trois éoliennes prévues et aucun changement n’est envisagé », ont ajouté les deux partenaires. Les riverains du parc éolien des Quatre Bornes ont recouru en mai au Tribunal cantonal neuchâtelois contre la décision d’autoriser les trois machines de La Joux-du-Plâne.

Pour eux, le rendement énergétique « très faible » ne se justifie pas face aux nuisances occasionnées par ces « monstres bruyants de 207 mètres de hauteur ». Le projet, amputé des deux tiers de la production escomptée, n’atteint plus le seuil d’intérêt national, avait expliqué l'association Sauvez l’Echelette.

Pourtant, dans l'intervalle, la donne a changé. Le projet s'est relancé du côté bernois et pourrait comporter neuf éoliennes sur dix, si la population de Sonvilier l'approuve en votation. /ATS-gtr