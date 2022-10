A5 : les raisons du changement d’enrobé

La prudence motive l’Office fédéral des routes à procéder au changement de l’enrobé au niveau du tunnel de Serrières, direction Bienne. Le chantier se tient dès jeudi soir 20 heures et jusqu’à vendredi 18 heures. Il ne sera plus possible de circuler sur l’autoroute A5 entre Neuchâtel-Ouest et Neuchâtel Serrière, un tronçon d’environ 400 mètres. Six accidents se sont produits dans le secteur depuis le début de l’année.

Pour les experts de l’Office, le phénomène a plusieurs explications : la météo, la configuration des lieux et l’attitude des automobilistes. Le revêtement constitue un facteur supplémentaire, même s’il n’a été changé qu’il y a quatre ans. Responsable communication de l’Office fédéral des routes, région Ouest, Olivier Floc’hic relève que ces travaux constituent une mesure de prudence. Malgré le bon état de l’enrobé, cette conjonction de causes pousse les spécialistes à prendre cette précaution.