Le RHNe à l’heure solaire

Plusieurs sites du Réseau hospitalier neuchâtelois vont être équipés d’installations de production de courant photovoltaïque. Après une phase d’étude et une mise à l’enquête publique, place à la réalisation. Les toits du site de La Chaux-de-Fonds devraient être équipés cette année. Le tour de Landeyeux et Pourtalès viendra en principe l’année prochaine. C’est la startup Ström, née dans l’orbite de l’EPFL et de l’Unine, qui a piloté l’étude. Viteos est en charge de la réalisation du projet.

Ces installations doivent permettre au RHNe de couvrir près des 8% de ses besoins en courant, et même près de 25% si on y ajoute les futures toitures solaires du parking nord du site de La Chaux-de-Fonds, qui appartiennent à la Ville, mais dont RHNe achètera la majeure partie de la production électrique.





Le Locle ne figure pas sur la liste

L’investissement total se monte à environ 1,1 million de francs, subventionné en partie par la Confédération et les communes concernées. Il devrait être amorti en 5-12 ans, en fonction de l’évolution des tarifs de l’électricité.

Malgré son fort potentiel, le site du Locle n’aura pas de panneaux solaires, en tout cas pas dans un premier temps. Selon l’étude, le respect du cahier des charges lié au classement de la Mère commune au patrimoine de l’UNESCO aurait empêché l’investissement d’être rentable. L’opportunité de procéder à cette réalisation sera réexaminée régulièrement, de même que l’éventuelle construction d’ombrières solaires sur les sites de Pourtalès et Landeyeux. /jhi