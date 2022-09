Assurance des soins dentaires : le débat

Les Neuchâtelois voteront le 25 septembre sur la création d’une assurance dentaire obligatoire. Cette initiative, portée par la gauche et déposée en 2015, vise à prendre en charge des mesures de prévention, de contrôles et d’hygiène dentaire ainsi que les soins dentaires de base pour l’ensemble de la population du canton. Pour financer ce projet, les initiants prévoient un prélèvement sur les salaires, ainsi qu’une contribution financière des collectivités publiques. Un comité d’opposant composé de la droite et des dentistes dénonce un projet « trompeur ». Le Grand Conseil et le Conseil d’État recommandent de voter non à l’initiative.

La députée verte au Grand Conseil, Brigitte Neuhaus et le président sortant de la section neuchâteloise de la Société suisse des médecins-dentistes, Marc-Emmanuel Grossen en ont débattu jeudi dans La Matinale.

L’élue de gauche, infirmière de formation, estime que trop de personnes doivent aujourd’hui renoncer à des soins dentaires pour des raisons financières. Le dentiste neuchâtelois rejette quant à lui le projet qu’il juge mal adapté aux réels besoins des patients, injuste et trop cher.