La droite et les dentistes font bloc contre l’assurance des soins dentaires

« Actuellement, on choisit ensemble la solution la plus adaptée pour le patient. Avec l'assurance, il faudra attendre le feu vert d'un médecin-dentiste conseil, qui n'aura jamais vu le patient », a ajouté Marc-Emmanuel Grossen. Et il faudra trouver « hors canton et sûrement hors de Suisse » environ 20 médecins-dentistes conseils et les payer ».

« La santé bucco-dentaire dans le canton est très bonne en comparaison suisse et internationale », a expliqué Marc-Emmanuel Grossen. Pour les personnes les plus précarisées (aide sociale, réfugiés), les coûts de base sont pris en charge et des organismes, comme Caritas, aident ponctuellement à payer des factures dans d'autres situations.





En faveur d'aides ciblées

Actuellement, on a un rapport « économique » avec le patient, ce qui fait qu'il y a un contrôle sur le coût. « On dépend de la satisfaction de notre patient », a ajouté Olivier Marmy, représentant de la SSO. Dans les pays qui ont une assurance, le catalogue de prestations est restreint, la quotepart est élevée et au final de nombreuses personnes renoncent aux soins, a-t-il précisé.

Olivier Marmy est en faveur « d'aides efficaces et ciblées », à l'image du projet-pilote introduit dans le canton de Fribourg. Le représentant des dentistes a d'ailleurs rappelé que l'introduction d'une assurance dentaire a été rejetée en votation en 2018 dans le canton de Vaud et en 2019 à Genève.

L'initiative, déposée en 2015, demande que l'assurance dentaire obligatoire soit financée par une retenue sur le salaire de 1%, payée moitié par l'employeur et moitié par l'employé. Le coût pour l'employé atteindrait 30 francs par mois pour un revenu de 6000 francs. Le comité en faveur du texte présentera ses arguments le 26 août. /ats-ara