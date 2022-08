Permettre aux moins fortunés d’aller chez le dentiste

« Pour des dents en bonne santé ». C’est avec ce slogan que les partisans de l’initiative cantonale pour une assurance de soins dentaires sont entrés en campagne vendredi matin à Neuchâtel. Cet objet porté par la gauche est soumis à votation le 25 septembre. La proposition vise à prendre en charge la prévention et les besoins de base en matière de santé bucco-dentaire des Neuchâtelois par le biais d’une assurance.



Selon ses partisans, trop de personnes doivent actuellement renoncer à des soins dentaires pour des raisons financières. Cette situation peut générer d’autres soucis de santé plus graves ou constituer un facteur d’exclusion sociale.







Soins de base et prévention



L’initiative pour une assurance des soins dentaires comporte deux volets : les soins de base et la prévention. À l’instar de la Lamal, les premiers couvriraient les traitements essentiels et non esthétiques. La prophylaxie, soit les contrôles chez le dentiste ainsi que les séances de détartrage chez l’hygiéniste, serait aussi prise en compte par cette assurance.