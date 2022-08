« La Fête fédérale de lutte suisse devient de plus en plus sportive »

La finale de la Fête fédérale de lutte s’est achevée dimanche soir. L’événement qui se tient tous les trois ans a réuni 280 lutteurs, 380 amateurs de hornuss, 100 lanceurs de pierre et 400'000 spectateurs. Le Lucernois de 25 ans Joel Wicki a été sacré roi de la lutte dimanche au terme de la manifestation. Un seul Neuchâtelois était en lice : Kilan Colò, habitant de St-Sulpice, a perdu sa première passe puis s’est blessé au genou lors de la deuxième et a été contraint d’abandonner.

Dans les rangs de l’Association romande de lutte suisse, trois lutteurs ont obtenu une couronne (distinction qui récompense les meilleurs athlètes de la fête). Il s'agit des Fribourgeois Romain Collaud, Lario Kramer et Sven Hofer.

Le président l’Association cantonale neuchâteloise de lutte suisse Patrick Blank était l’invité de La Matinale pour tirer le bilan de la 46e édition de la manifestation. Si l’esprit festif est toujours bien présent, il souligne que la compétition devient de plus en plus sportive et intense pour les athlètes :