Karin Keller-Sutter à la rencontre du Parti libéral radical neuchâtelois

C’est la plus neuchâteloise des membres du Conseil fédéral : Karin Keller-Sutter s’est rendue dans la capitale cantonale lundi soir. La Saint-Galloise a été nommée membre d’honneur de la section neuchâteloise du Parti libéral radical. Notamment puisque la ministre de justice et police a séjourné durant plus de trois ans à Neuchâtel lors de ses études, ville dont elle ne cesse de tresser des lauriers.

Lundi soir, Karin Keller-Sutter a rencontré une centaine de membres du parti. Elle a d’abord échangé avec Fabio Bongiovanni, président de la section, sur différents thèmes d’actualité. « Il me tient à cœur de pouvoir rencontrer la base, d’aller à la rencontre des gens » a-t-elle indiqué tout sourire. Avant de partager quelques anecdotes avec l’assemblée. « C’est à Neuchâtel que j’ai développé ma flamme libérale ». En tant qu’étudiante, « je devais assumer mes propres responsabilités », a-t-elle rappelé. Elle a néanmoins avoué avoir plus de souvenirs du bord du lac et de la Fête des vendanges que de certains cours qu’elle suivait à l’École supérieure de commerce.