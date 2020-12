Fabio Bongiovanni prend la tête du PLRN

Passage de témoin mercredi soir à la tête du Parti libéral-radical neuchâtelois. Fabio Bongiovanni a été élu à la présidence du PLRN par l'assemblée générale qui s'est tenue à distance. Il succède ainsi à Didier Boillat, nouvel élu au Conseil communal de Neuchâtel dès le 1er janvier.

Les élections cantonales du printemps prochain se présentent comme le premier gros dossier du président. La stratégie de campagne a d'ailleurs été validée par les membres du parti mercredi. Dans les grandes lignes, le PLR vise la double majorité de droite au Parlement et au Gouvernement. Pour ce qui est du Conseil d'Etat, le parti envisage de lancer une liste de quatre à cinq candidats. Les deux sortants Alain Ribaux et Laurent Favre sont déjà candidats à la candidature. Le parti se lancera seul dans la course au premier tour.

Au Grand Conseil, les libéraux-radicaux visent une liste de 100 élus avec un objectif minimum de 30% de femmes. Les deux listes seront définies à l'interne dans le courant du mois de janvier.