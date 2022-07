Du local dans les assiettes des Sugits

Reconnaissance pour la cuisine de l’EMS des Sugits à Fleurier. L’établissement collectif est devenu juste avant l’été le premier de la sorte à devenir « Partenaire du terroir », une mention attribuée par Neuchâtel Vins et Terroir. La cinquantaine de partenaires sont aujourd’hui essentiellement des lieux de vente ou des restaurants.

C’est suite à une discussion entre Sophie Rohrer, cheffe de projet à Neuchâtel Vins et Terroir et Luc Gander, responsable de cuisine aux Sugits, que le processus a été engagé. Mais dans les faits, un seul petit changement de producteurs a été nécessaire aux Sugits afin de recevoir la mention. Le pain, la viande et le fromage sont par exemple livrés par des commerces du Val-de-Travers directement. Les légumes sont aussi livrés directement à Fleurier, prêts à être travaillés par les cuisiniers des Sugits.