Les flammes détruisent une étable à la Brévine

Le feu a détruit une étable à proximité du Lac des Taillères ce vendredi. Aux alentours de 15h45, la centrale neuchâteloise d’urgence (CNU) était informée qu’un incendie s’était déclaré dans une ferme située au Nord du Lac des Taillères sur la commune de La Brévine.

Ce sinistre a nécessité un grand déploiement de forces, indique la Police neuchâteloise dans un communiqué samedi matin. Les pompiers du détachement de premiers secours de La Chaux-de-Fonds se sont déplacés sur les lieux avec 5 véhicules lourds et 8 sapeurs professionnels. Vingt pompiers volontaires de la Brévine, de La Chaux-du-Milieu, des Ponts-de-Martel ainsi que de la ville de la Chaux-de-Fonds sont également venus renforcer le dispositif. Un appui de 10 pompiers de Morteau, avec 2 véhicules lourds, ainsi que 3 hommes du SPS de Neuchâtel sont venus en appui. De plus, 5 membres de la Protection civile et un véhicule aide de commandement ont été mobilisés.



Les agriculteurs de la régions se sont aussi portés volontaires. Ils sont neuf à avoir aidé à amener de l’eau à l’aide de véhicules agricoles. La Police neuchâteloise est intervenue avec 6 patrouilles de gendarmes et spécialistes.



Le feu a été maitrisé en fin d’après-midi, mais la bâtisse a été entièrement détruite. Deux personnes de passage ont évacué les animaux de la ferme. Ceux-ci ont ensuite été pris en charge par des agriculteurs voisins.



Le procureur de permanence a ouvert une instruction afin de déterminer les causes et les circonstances du sinistre. Deux enquêteurs du service forensique et de la police judiciaire se sont rendus sur place pour le constat technique. La route de l’Ecrenaz, qui relie Les Taillères aux Gras en France voisine, a été fermée lors de l'intervention et a pu être ouverte à nouveau samedi matin. /comm-cde