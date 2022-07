Incendie près du lac des Taillères

Des pompiers suisses et français à pied d’œuvre





Un important dispositif est déployé sur les lieux. Les pompiers du SIS des Montagnes sont sur les lieux. Ils sont épaulés par le Service de la protection et de la sécurité (SPS) de Neuchâtel qui a envoyé un camion d'eau en renfort. Des pompiers venus de Morteau, en France voisine, et les agriculteurs de la région sont aussi venus prêter main forte. Ils pompent l’eau du lac des Taillères pour éteindre l’incendie. La Police neuchâteloise demande aux curieux de ne pas s’approcher et de laisser les secours faire leur travail. /sbe-sma