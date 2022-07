Bébé cyborg et flipper du futur à « NIFFF Invasion »

Un flipper numérique et local

Les créateurs de la région sont aussi à l’honneur. La Villa héberge un flipper géant et numérique, fruit d’une collaboration entre les artistes neuchâtelois Mandril et Christopher Lanza, ainsi que deux étudiants de la HE-Arc Ingénierie, Bruno Costa et Diogo Lopes da Silva. Cette œuvre interactive permet à trois joueurs de s’affronter à coups de lumières virtuelles, dans un décor dessiné et imaginé par les deux artistes.

Finalement, l’outil cineDESK, également à découvrir à La Villa, permet de réaliser des simulations en temps réel pour le développement de scènes de film. Ce système développé par la Haute école des Arts de Zurich permet aux cinéastes d’explorer de manière interactive comment l'espace, le jeu des acteurs et les réglages de la caméra peuvent être transformés en une séquence cinématographique montée.

La Villa est ouverte pendant toute la durée du festival, de 13h à 19 heures. /ara