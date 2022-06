Un nouveau chef pour le Service des sports neuchâtelois

Le Service cantonal des sports retrouve un chef. Le département de la formation, de la digitalisation et des sports a annoncé jeudi dans un communiqué l'entrée en fonction de Sébastien Rytz dès le 1er septembre. Après le départ de Gilles Jaquet début avril, le service a été repris temporairement par Sandra Schneider, cheffe adjointe.

Le Neuchâtelois est économiste et spécialisé en marketing sportif. Âgé de 44 ans et père de deux filles, il est actuellement responsable communication et marketing dans une entreprise active dans le sport.

Sa première mission consistera à élaborer la nouvelle politique sur le sport cantonal. /comm-elc