Cent ans pour l’Association des banques neuchâteloises

Le deuxième axe de cet anniversaire est destiné aux familles et à un public large. En principe dès lundi, un parcours thématique va permettre de découvrir les différentes banques partenaires, via l’application neuchâteloise pour smartphones Totemi. Enfin, les banquiers neuchâtelois s’associent les 20-21 août au Festival des sports de Neuchâtel, en mettant à disposition un big airbag et en profitant de l’occasion pour communiquer au sujet de leurs activités.

Reste qu’une association constituée d’établissements concurrents, ça ne va pas de soi. Comme l’explique son président Mirko Mandola, également directeur d’UBS Neuchâtel, cette plateforme permet aux banquiers neuchâtelois de dialoguer et de s’exprimer d’une seule voix :