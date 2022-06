Val-de-Travers en mode « séduction »

Ils ont découvert Val-de-Travers pendant tout un weekend. Les six premiers lauréats du concours lancé par la Commune ont quitté la région ce dimanche, après deux jours de visites. Différentes activités étaient programmées : tour à vélo, passage à la piscine et dégustation d’absinthe. Les propositions se voulaient variées et bien réparties sur les deux jours, afin de ne pas surcharger les lauréats, issus des cantons de Berne, de Vaud et du Valais. Ces derniers étaient aussi partiellement accompagnés par des ambassadeurs du Vallon.

Au moment de faire le bilan de son weekend, Daniel Nicolet du Bas-Valais, explique que « tout lui a plu ». Né aux Verrières, il n’était pas revenu pour un séjour dans la région depuis… 48 ans. Daniel Nicolet a même profité du weekend pour regarder les prix des loyers au Val-de-Travers, sans savoir pour le moment s’il reviendra un jour habiter au Vallon.