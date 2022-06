Nouveau jalon dans le développement de Microcity

Le canton de Neuchâtel veut demeurer une destination d'innovation « performante et attractive ». Il concrétise la prochaine étape de construction du quartier d'innovation Microcity, avec des travaux qui devraient débuter après les vacances d'été.

Le bâtiment offrira des espaces supplémentaires pour le Centre suisse d'électronique et de microtechnique (CSEM) et l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), a indiqué mardi le canton. Il se trouve sur le terrain de la rue Jaquet-Droz 7.

Le nouvel édifice, projeté depuis 2010, devra aussi servir à héberger des centres et cellules de recherche et développement d’entreprises partenaires et des start-ups du pôle d’innovation, précise le communiqué. L'emménagement est prévu pour 2025-2026.

Conformément au plan de quartier existant, plus de 10'000 m2 de nouvelles surfaces brutes de plancher seront créés. Présent à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds, Microcity est l'héritier du parc technologique Neode, alors un incubateur de start-up.

La société s'est transformée en une structure destinée au soutien de tous les types d’entités : start-up, PME ou groupes de grande taille. /ATS-elc