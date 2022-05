Mieux protéger les bâtiments remarquables de Cernier

Répertorier les bijoux architecturaux de Cernier pour mieux les protéger. À la suite d’une motion adoptée par le Conseil général de Val-de-Ruz, une commission a été chargée de recenser le patrimoine bâti du village. Dans ce cadre, 133 bâtiments ont été répertoriés et une liste a été transmise à l’OPAN, l’Office du patrimoine et de l’archéologie du canton de Neuchâtel, en vue d’assurer leur préservation. Actuellement, rares sont ceux qui sont protégés alors même qu’environ 50 de ces édifices sont jugés très précieux. La plupart sont le fait d’un seul architecte : Jean Ulysse Debély, né à Cernier en 1873. On lui doit notamment l’Église catholique, bâtie en 1910. L’historien Maurice Evard, membre de la commission chargée de recenser le patrimoine bâti de Cernier, nous y emmène :