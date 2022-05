Réforme de la fiscalité des entreprises, un casse-tête

C’est un projet hautement complexe qui risque d’engendrer des débats politiques acharnés. Le décor est posé par Laurent Kurth. Le conseiller d’État neuchâtelois fait un premier état des lieux de la réforme de la fiscalité souhaitée par l’OCDE et le G20. Elle prévoit, dès 2024, un taux d’imposition minimum de 15% sur le bénéfice des grandes entreprises, celles qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 millions d’euros par an. Il s’agit là d’un dossier capital pour la Suisse. En effet, notre pays base son attractivité sur une faible fiscalité et il s’agit donc de préserver la compétitivité du pays et de créer les conditions nécessaires pour maintenir les emplois et les recettes fiscales. Entre 200 et 300 entreprises helvétiques et 2'000 à 2'500 filiales de groupes étrangers seraient touchées par ce projet de réforme en Suisse. Dans le canton de Neuchâtel, les chiffres exacts ne sont pas encore connus, relève le conseiller d’État Laurent Kurth, mais les entreprises identifiées comme concernées sont pour l’heure une petite dizaine.