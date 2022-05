Plus de frais mais plus de soutien aussi en vue de la Fête des Vendanges

Des frais en plus mais du soutien supplémentaire également pour les stands présents à la Fête des Vendanges de Neuchâtel. Avec l’introduction des gobelets recyclables et du système de paiement cashless (sans argent) pour cette édition 2022, les coûts sont un peu plus importants qu’avant en amont de la manifestation. Les stands doivent louer les verres, ainsi que les appareils de paiement, en plus de la location de leur emplacement.

Pour le club de football américain des Knights par exemple, cela pourrait représenter des frais allant jusqu’à 2'500 francs, selon des projections, alors que le bénéfice réalisé lors de la fête oscille entre 5'000 et 7'000 francs au gré des éditions. Le comité d’organisation se dit sensible à cette problématique. L'un de ses membres, Naveen Begni, reconnaît qu'une «fête écologique donne des coûts supplémentaires», mais précise que des sponsors soutiendront les associations. L'un d'entre eux débloquera ainsi plusieurs dizaines de milliers de francs pour aider les stands. Éric Leuba, porte-parole de la Fête des Vendanges :