Révolution écologique et numérique pour la Fête des Vendanges

La Fête des Vendanges se met au vert et au numérique. L’édition 2022 marque un tournant dans l’histoire de la manifestation neuchâteloise. Finis les paiements en espèce et les gobelets jetables, place au « Cashless » et au réutilisable. En ce qui concerne le premier concept, celui-ci est « une première mondiale sur un évènement ouvert et de cette envergure qui réunit plus de 300'000 personnes sur trois jours », indiquent les organisateurs dans un communiqué ce vendredi. Pour payer ses consommations, chaque personne sera munie d’un bracelet à puce électronique, rechargeable avec de l’argent liquide, par carte de paiement ou par TWINT sur différents points de recharge placés sur la manifestation et qui permettra la gestion des encaissements et la remise des consignes, notamment sur les verres. Il sera également possible de recharger son bracelet à n’importe quel moment sur l’application ou sur le site internet de la fête. Les organisateurs vantent les différents avantages de cette solution : « diminuer le temps d’attente de nos impatients fêtards, éviter aux responsables des stands la gestion du cash, des fonds de caisses, des consignes et réduire les risques de vols d’argent ». Le bracelet sera disponible aux points de recharge au prix de 2 francs. Mandatée par les organisateurs, c’est l’entreprise Weezevent qui met en place et assure la gestion du « Cashless ».

Le badge de soutien de la Fête des Vendanges à 10 francs, donnant notamment l’accès gratuit aux transports durant le week-end, deviendra également un bracelet numérique.