Fiscalité plus équitable : notre débat

Les Neuchâtelois se prononceront le 15 mai sur l’initiative « Pour une fiscalité plus équitable ». Déposé par le POP en 2017, le texte demande d’augmenter l’imposition sur la fortune lorsqu’elle dépasse 500'000 francs, soit une taxation de 1400.- pour un million. Le projet est soutenu par un comité interpartis de gauche composé notamment du POP, du PS, des Verts et de Solidarité. Selon les initiants, les « inégalités se creusent, et les finances publiques sont mises à mal ». Cette initiative serait une possibilité de les remettre sur pieds, en rapportant 13,4 milions de francs dans les caisses de l'État.

Le Conseil d'État et un comité interpartis de droite composé du PLR, des Verts libéraux, de l'UDC et du Centre s'oppose au projet. Ils jugent l'initiative contre-productive, néfaste pour l'image du canton et redoutent qu'elle fasse fuir des contribuables.





