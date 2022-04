La droite et le Conseil d’Etat unis contre une hausse d’impôt

« Une nouvelle hausse d’impôt serait une catastrophe pour l’image du canton de Neuchâtel ». Les partis de droite et le Conseil d’Etat lancent leur campagne contre l’initiative du POP « Pour une fiscalité plus équitable » soumise à la population neuchâteloise le 15 mai. Le texte, soutenu par la gauche et déposé en 2017, propose d’augmenter l’impôt sur la fortune de 1’400 francs par million.



En novembre dernier, le Grand Conseil neuchâtelois avait refusé d’entrer en matière par 52 voix contre 48. Un comité interpartis composé du PLR, des Vert'libéraux, du Centre et de l’UDC s’oppose à l’initiative qu’il juge « risquée ». Selon le président du PLR neuchâtelois Fabio Bongiovanni, toute hausse d’impôt risquerait de raviver l’image « d’enfer fiscal » qui a souvent été associée au canton de Neuchâtel, et de faire partir des gros contribuables :