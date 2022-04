Fini les pastilles d’iode pour les Neuchâtelois

Il pourrait ne plus y avoir de distribution de pastilles d’iode dans le canton de Neuchâtel. La Confédération l’a annoncé jeudi : la livraison se fera désormais sur une zone moins grande. La règle qui prévaut est de fournir les citoyens dans un rayon de 50 kilomètres autour des centrales nucléaires. Avec la mise à l’arrêt de la centrale de Mühleberg, la zone de distribution est donc redessinée. Le Canton de Neuchâtel en est désormais exclu, de même que Bienne et l’Ajoie. Dans l’Arc jurassien, seules quelques communes du Jura bernois et du Jura figurent sur la nouvelle liste, mise en consultation jusqu'au mois d'août.

L’Association Sortir du nucléaire juge ce projet inacceptable. Son secrétaire général, Philippe de Rougemont :