Le retour des Etranges nuits du cinéma

Une soirée est déjà complète. Il s’agit du ciné-concert du mardi. Le Neuchâtelois Dean Alamo a revisité la bande-son de Eternal Sunshine of the spotless mind, film de Michel Gondry datant de 2004. Enfin, la soirée dite des courts-mais-trash aura lieu jeudi. Elle sera précédée d’une sélection de Mini-courts en partenariat avec GRRIF, la radio sœur de RTN. Les propositions du public sont à envoyer via le site internet du festival jusqu’à mercredi soir. /lre