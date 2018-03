Week-end pascal trash

Amis de l’hémoglobine, du trash et de l’horreur, bienvenue au Temple-Allemand. Les Etranges nuits du cinéma sont de retour pour la 19e fois durant le week-end pascal à La Chaux-de-Fonds.

Au programme entre le 26 mars et le 1er avril figure une vingtaine de films à ne pas projeter devant tous les publics.

Les plus jeunes, les plus impressionnables et les plus naïfs ont droit à une session spéciale des Etranges nuits, en journée. Le 28 mars se tiendra une chasse aux œufs et la projection d’un film noté 0 sur 5 au goromètre.

Comme de coutume, depuis bientôt deux décennies, le Temple-Allemand revêtira ses plus beaux atours pour mettre le public dans l’ambiance des Etranges nuit. Le lieu se transformera alors en village médiéval et plongera les participants en l'an 1600.

Pour faire fonctionner cette machine à films horribles, les organisateurs comptent sur la participation de 150 bénévoles. Il reste quelques plages à combler. /cwi