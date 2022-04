Nouveau chef pour le service du patrimoine bâti

Les défis à relever sont nombreux pour le futur chef du service du patrimoine bâti. Frédéric Baldy prendra ses fonctions au début du mois de juin, annonce jeudi la Ville de Neuchâtel. Titulaire d’un diplôme d’architecte de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) et d’un Master de l’institut des hautes études en administration publique (IDHEAP), Frédéric Baldy prendra la tête d’une équipe de onze personnes. Il dirigera et planifiera les travaux d’entretien du patrimoine administratif et financier de la Ville et pilotera les projets de constructions majeurs.

Frédéric Baldy sera notamment en charge avec son service d’un programme d’assainissement énergétique pour l’entier du patrimoine immobilier de Neuchâtel, « l’un des objectifs prioritaires du service pour les années à venir », précise la Ville. /comm-elc