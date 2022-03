L’histoire de l’asphalte, des balbutiements de la Terre à aujourd’hui

Comment l’asphalte s’est-il retrouvé à Travers ? C’est la question à laquelle répond une nouvelle exposition des Mines d’asphalte, exposition qui sera inaugurée pour la reprise de la saison d’été dès ce vendredi 1er avril. Située sous le toit du bâtiment principal, cette expo retrace l’histoire de l’asphalte, en partant du moment où la Terre a trouvé un axe stable autour du soleil jusqu’au moment où les plaques tectoniques ont bougé pour créer le Val-de-Travers. À travers six scénographies composées d’une machine interactive et d’explications détaillées, le public peut découvrir ce qu’est l’asphalte, et sous quelle forme il peut être retrouvé.

L’exposition proposée en français et en allemand est dédiée aussi bien aux enfants qu’aux adultes, et peut se faire en marge de la visite au cœur des Mines d’asphaltes. Elle était en réflexion depuis plusieurs années, afin d’apporter un côté géologique à la partie souterraine.