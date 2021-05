La mémoire des Mines protégée

Une reconnaissance cantonale et nationale pour le bâtiment des Mines d’asphalte à Travers. Le site de la Presta qui accueille le restaurant aujourd’hui vient d’être mis sous protection. Concrètement, c’est surtout sa façade qui doit être conservée dans son état actuel.

On l’oublie peut-être, mais les mines ont été exploitées pendant près de 270 ans, entre 1711 et 1986, avant de devenir une attraction touristique. Aujourd’hui, ce sont ces halles construites entre 1900 et 1902 qui sont reconnues d’intérêt national et cantonal. Elles sont le témoin visuel d’une partie de la réussite industrielle des Mines d’asphalte à Travers.