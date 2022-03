Archives on Tour de passage à Neuchâtel

La boite d’Archives on Tour s’arrête jusqu’à vendredi dans le canton de Neuchâtel avant de poursuivre son chemin vers le Jura. Le projet de l’Association des archivistes suisses (AAS) à l’occasion de ses 100 ans a débuté son tour de suisse en février en Valais. Avant de rejoindre Neuchâtel, la boite est passée par le Valais, Vaud, Genève puis Fribourg.







Elle achèvera son parcours en septembre après avoir traversé 26 cantons et le Liechtenstein. Plus de 200 institutions l’auront alors nourrie de documents et trésors d’archives. Une manière pour les archivistes de rappeler la diversité et l’importance des archives suisses.





La boite a reçu par exemple des archives sous forme d’ADN de la part du canton de Vaud ou un registre de procédures criminelles du canton de Fribourg.





À Neuchâtel, l’archiviste cantonale adjointe Christine Rodeschini a décidé de mettre l’humain au centre en glissant dans la boite des photos des différents métiers d’archivistes. Ses explications.