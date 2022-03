Arnaque téléphonique aux faux policiers

Une vague d’arnaques dites « aux faux policiers » dans le Canton de Neuchâtel. La police neuchâteloise annonce dans un communiqué que plusieurs tentatives d’arnaques téléphoniques leur ont été annoncées. Des prétendus policiers cherchent à prendre de l'argent à des personnes pour plusieurs milliers de francs. Les personnes âgées sont particulièrement touchées. La police encourage la population à « en parler à son entourage et à faire preuve de prudence ». Le mode opératoire de ces escrocs est pratiquement toujours le même : ils se font passer pour des policiers et expliquent qu'un membre de la famille de la victime a été impliqué dans un accident de la route et qu'il est actuellement en détention ou à l'hôpital. Les « faux policiers » prétendent ensuite que le membre de la famille doit payer une certaine somme, soit pour couvrir les frais d'hospitalisation, soit pour verser une caution en vue de sa libération. Les sommes atteignent souvent plusieurs milliers de francs. /comm-fwo