H18 : le Tribunal fédéral renvoie l’un des recours à l’échelon cantonal

Nouvel épisode dans les démarches judiciaires relatives au contournement routier de La Chaux-de-Fonds. Le Tribunal fédéral a jugé irrecevable le recours d’opposants au projet. Il a renvoyé la cause au Tribunal cantonal neuchâtelois, qui devra trancher. Les auteurs du recours dénoncent notamment l’expropriation de terrains privés pour cause d’utilité publique.

La population neuchâteloise avait accepté ce projet de contournement à plus de 77% des voix en novembre. Pour l’heure, les travaux préparatoires sont prévus dès 2023 et le chantier principal dès 2024. Un autre recours est encore pendant au Tribunal fédéral et le traitement des oppositions est toujours en cours au niveau du Canton. /sbe